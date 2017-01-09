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  • 09.01, 16:55
Два человека погибли в Москве от морозов, 160 госпитализированы. морозы, Москва, МЧС, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Два человека погибли в Москве от морозов, 160 госпитализированы

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Два человека погибли в Москве от морозов, 160 госпитализированы

Два человека погибли в Москве от морозов, 160 госпитализированы

    Два человека погибли в Москве от переохлаждения в рекордно холодные новогодние праздники, в общей сложности с переохлаждением и обморожениями были госпитализированы 160 человек, рассказали в экстренных службах столицы.

    В новогодние праздники в Москве был объявлен «оранжевый» уровень опасности. В экстренных службах столицы сообщили о пострадавших и жертвах, передает РИА Новости.

    Сергей Гуменюк, замдиректора Центра экстренной медицинской помощи: «В результате аномально низких температур с 31 декабря до 9 января за медицинской помощью в результате обморожения обратилось 158 человек, из них 12 — дети, 129 человек (в том числе семеро детей) были госпитализированы. А в результате переохлаждения 33 человека обратилось за медицинской помощью, 31 был госпитализирован, и двое, к несчастью, — с летальным исходом».

    Но если в Москве сегодня начало теплеть, перепад температуры за сутки составит 20 градусов, то Европу продолжают сковывать страшные холода. Из-за аномальных морозов нарушено железнодорожное и паромное сообщение, закрыты крупные автострады. В результате переохлаждения погибли более 20 человек. О 10 жертвах морозов сообщили сегодня и экстренные службы Литвы.

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