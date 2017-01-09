Напавших на Кардашьян бандитов вычислили благодаря клейкой ленте

Полицейские выследили злоумышленников, напавших в Париже на американскую телезвезду Ким Кардашьян, благодаря следам ДНК.
Всего в ходе спецоперации, которая прошла в разных районах Франции, были задержаны 17 человек, в том числе непосредственные участники налета. По предварительным данным, организатором нападения был выходец из Алжира. Также в банду входили три женщины. Самому старшему из подозреваемых исполнилось 72 года.
Полицейские также изъяли деньги и документы, проводится обыск в одном из парижских ювелирных магазинов. По некоторым данным, злоумышленники переправили похищенные драгоценности в Антверпен. Поэтому проводящим расследование французским правоохранителям может понадобиться помощь бельгийских коллег, передает РИА Новости.
звезда американских реалити-шоу стала жертвой грабителей в начале октября 2016 года в Париже, куда Ким приехала на Неделю моды. Вооруженные люди в полицейской форме связали светскую львицу, заперли ее в ванной, а потом забрали драгоценности на сумму около 10 млн евро и скрылись.
Комментарии