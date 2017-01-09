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  • 09.01, 16:55

Напавших на Кардашьян бандитов вычислили благодаря клейкой ленте

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Напавших на Кардашьян бандитов вычислили благодаря клейкой ленте

Напавших на Кардашьян бандитов вычислили благодаря клейкой ленте

Полицейские выследили злоумышленников, напавших в Париже на американскую телезвезду Ким Кардашьян, благодаря следам ДНК.

По данным СМИ, следы были оставлены подозреваемыми на клейкой ленте, которой злоумышленники связали светскую львицу, или на украденном ожерелье, которое они потеряли на улице.

Всего в ходе спецоперации, которая прошла в разных районах Франции, были задержаны 17 человек, в том числе непосредственные участники налета. По предварительным данным, организатором нападения был выходец из Алжира. Также в банду входили три женщины. Самому старшему из подозреваемых исполнилось 72 года.

Полицейские также изъяли деньги и документы, проводится обыск в одном из парижских ювелирных магазинов. По некоторым данным, злоумышленники переправили похищенные драгоценности в Антверпен. Поэтому проводящим расследование французским правоохранителям может понадобиться помощь бельгийских коллег, передает РИА Новости.

Напомним, звезда американских реалити-шоу стала жертвой грабителей в начале октября 2016 года в Париже, куда Ким приехала на Неделю моды. Вооруженные люди в полицейской форме связали светскую львицу, заперли ее в ванной, а потом забрали драгоценности на сумму около 10 млн евро и скрылись.

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