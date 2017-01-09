После матча в Тюмени в больницу попали 12 хоккеистов «Металлурга» и массажист

Матчи Кузнецких Медведей в МХЛ могут перенести
сайте клуба опубликовано заявление главного тренера Кузнецких Медведей.
из-за массового отравления игроков. В больнице оказался почти весь состав команды.
Александр Китов, главный тренер ХК «Металлург»: «Первые жалобы на самочувствие со стороны ребят появились около 4 часов утра 8 января. Сначала это были единичные случаи, но к 8 часам утра к нашему доктору команды стало обращаться все больше человек. После того, как симптомы заболевания при приеме лечебных средств не исчезли, решили вызывать „скорую помощь“. Не исключено, что 4–5 дней ребята будут находиться в стационаре — так говорят врачи».
В связи с массовым отравлением игроков ХК «Металлург» направил в МХЛ письмо с просьбой перенести матчи в Ханты-Мансийске с местными Мамонтами Югры.
Причину произошедшего, по словам Александра Китова, сейчас назвать сложно. «Проверяется и качество питания, и другие моменты», — добавил тренер.
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