Константин Райкин перенес операцию после тяжелой травмы

Художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина прооперировали в Москве. Причиной операции стала серьезная мышечная травма ноги.
Пресс-служба театра «Сатирикон»: «После серьезной мышечной травмы ноги народный артист России К.Райкин перенес операцию и сейчас проходит реабилитацию в стационаре».
В пресс-службе также отметили, что запланированные на январь спектакли с участием артиста будут заменены на другие.
Ранее сообщалось, что Константин Райкин был экстренно госпитализирован в научно-исследовательский институт Склифосовского. Травму актер получил еще 28 декабря во время гастролей в Тобольске Тюменской области. Тогда же актера прооперировали в местной больнице.
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