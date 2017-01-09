Ментовские войны
Прямой эфир доступен только по ТВ до 16:00
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.01, 15:24

Константин Райкин перенес операцию после тяжелой травмы

комментировать

Константин Райкин перенес операцию после тяжелой травмы

Константин Райкин перенес операцию после тяжелой травмы

Художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина прооперировали в Москве. Причиной операции стала серьезная мышечная травма ноги.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» ссылкой на пресс-службу театра.

Пресс-служба театра «Сатирикон»: «После серьезной мышечной травмы ноги народный артист России К.Райкин перенес операцию и сейчас проходит реабилитацию в стационаре».

В пресс-службе также отметили, что запланированные на январь спектакли с участием артиста будут заменены на другие.

Ранее сообщалось, что Константин Райкин был экстренно госпитализирован в научно-исследовательский институт Склифосовского. Травму актер получил еще 28 декабря во время гастролей в Тобольске Тюменской области. Тогда же актера прооперировали в местной больнице.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru