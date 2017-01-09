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  • 09.01, 15:24

Александр Романов назначен начальником Следственного департамента МВД РФ

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Александр Романов назначен начальником Следственного департамента МВД РФ

Александр Романов назначен начальником Следственного департамента МВД РФ

Александр Романов назначен начальником Следственного департамента МВД РФ
  • Фото: МВД РФ

    • Указом президента РФ от 28 декабря генерал-майор юстиции Александр Романов назначен заместителем министра внутренних дел РФ и начальником Следственного департамента.

    Нового начальника личному составу Следственного департамента МВД представил глава ведомства Владимир Колокольцев. Выступая перед подчиненными, министр подчеркнул, что Александр Романов «досконально знает работу следственных подразделений, обладает большим стажем работы, высоким профессиональным уровнем и хорошими моральными качествами». Колокольцев также выразил уверенность в том, что богатый профессиональный опыт поможет Романову мобилизовать весь личный состав следственных подразделений на выполнение стоящих перед ними задач, передает сайт МВД РФ.

    Александр Романов начинал службу следователем в УВД Ленинграда. Служил в подразделениях следствия и дознания ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С 2011 по 2012 год был заместителем начальника Следственного департамента МВД России, а с 2013 по 2014 год — заместителем начальника ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу. С 2015 по 2016 год работал в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

    Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.




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