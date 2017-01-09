Александр Романов назначен начальником Следственного департамента МВД РФ

Указом президента РФ от 28 декабря
сайт МВД РФ.
генерал-майор юстиции Александр Романов назначен заместителем министра внутренних дел РФ и начальником Следственного департамента.
Александр Романов начинал службу следователем в УВД Ленинграда. Служил в подразделениях следствия и дознания ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С 2011 по 2012 год был заместителем начальника Следственного департамента МВД России, а с 2013 по 2014 год — заместителем начальника ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу. С 2015 по 2016 год работал в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.
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