Башкирский бомж превратился в модного блогера

Тысячи российских интернет-пользователей следят за жизнью башкирского бездомного, который стал блогером.

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Башкирские модели, музыканты и актеры стремительно теряют подписчиков. Виной всему 50-летний бездомный Андрей Семёнов. Бывший слесарь высшего разряда, а теперь — самый модный блогер республики, за жизнью которого пристально следят тысячи интернет-пользователей.Идея этого, пожалуй, самого искреннего видеоканала принадлежит не самому Семёнову — откуда у него камера и ноутбук с выходом в Интернет? Проект блога обаятельного бродяги придумал 19-летний студент из Нефтекамска. Будущего героя Сети Алексей Лукин встретил в магазине. Тот, что называется, просил помочь деньгами. Молодой человек быстро придумал, как бездомный может сам заработать на кусок хлеба или даже на съемную квартиру. Главное — найти и заинтересовать зрителя. С тех пор он сам едва ли не каждый день снимает похождения бывшего слесаря и выкладывает ролики в Интернет.Он не собирался давить на жалость, уверяет Алексей Лукин. В первую очередь нужно было доказать подписчикам, что его герой имеет право на достойную жизнь. Он ведь по сути не иждивенец, а трудяга. День и ночь собирает алюминий и медь. При этом, в отличие от многих своих приятелей, делает это только законным способом. Заработок, разумеется, скромный. Но бывают и на редкость удачные находки.Подробнее о жизни бездомного блогера — в репортаже.