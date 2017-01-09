Дирижер облил кислотой машину соседа-продюсера из-за комнаты в коммуналке

Захватывающее видео предоставил московским полицейским известный кинопродюсер Павел Шумов, который недавно лишился автомобиля. Во дворе иномарку облили кислотой, которая расплавила краску.

На записи уличной камеры потерпевший узнал злоумышленника. По словам Шумова, это его сосед, дирижер симфонического оркестра Эдуард Дядюра.Шумов уверяет, что именно Дядюра сначала гвоздем исцарапал его машину, а потом облил ее серной кислотой. В результате получили ожоги дочь и жена Шумова, которые попытались открыть двери машины. В итоге машину пришлось осматривать специалистам. Те подсчитали, что ремонт обойдется более чем в восемьсот тысяч рублей.Странно, что в этой версии, которой пока не придерживаются полицейские, главным злодеем стал интеллигентный человек. Но Шумов уверяет, что вежливый музыкант резко изменил свое поведение после того, как они оба заявили претензии на коммунальную квартиру. Дирижер хотел выкупать ее по комнате. Продюсер же выложил деньги сразу за все квадратные метры и тем самым одержал верх.После переезда автомобиль Павла подвергался атакам неоднократно. Глубокие царапины то и дело появлялись на кузове. На ремонт и покраску ушло в общей сложности несколько сотен тысяч рублей. Но дирижер отрицает все обвинения и даже разговаривать с продюсером не хочет.В запутанной истории разбирался