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  • 09.01, 15:24
Техника не выдерживает аномальных российских морозов. морозы, погодные аномалии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Техника не выдерживает аномальных российских морозов

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Техника не выдерживает аномальных российских морозов

Техника не выдерживает аномальных российских морозов

    Самой обсуждаемой темой в первый рабочий день после праздников остается погода. В центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке до сих пор фиксируются температурные рекорды. Техника не выдерживает аномальных морозов.

    За тем, как погода ставит рекорды, наблюдает вся Россия. В Москве, к примеру, такой аномалии не было 120 лет. В Кировской области пытаются пережить минус 45. Из-за коммунальных аварий теплосети не выдерживают перепадов, в квартирах падает температура. В подмосковном Красногорске батареи в квартирах почти сотни жилых многоэтажных домов сутки были лишь слегка теплыми. Причина — сразу две аварии с разницей в несколько часов в местной котельной. В городе были развернуты пункты обогрева и временного размещения в гимназиях и школах. Почти сутки горячей воды не было и в нескольких микрорайонах Твери.

    Пассажиры поезда Киров — Москва всю дорогу провели в верхней одежде. Теплых одеял, конечно, хватило на всех, но вряд ли согреешься, когда вагон не отапливается. Между тем на заснеженных трассах сотрудники МЧС открывают пункты обогрева. Перепады температуры такие, что заглохнуть может любой автомобиль.

    В Челябинской области осадков выпало так много, что на небольшой город Усть-Катав едва не обрушилась самая настоящая лавина. 20 тысяч человек могли оказаться отрезанными от цивилизации. К счастью, спасатели подоспели вовремя. Несколько часов они расчищали снежный пласт.

    Происходят во время холодов и совсем невероятные вещи. Автор опубликованного в Сети видео cтал свидетелем редкого явления — эффекта Гало. То есть увидел три солнца. Все из-за того, что в частичках льда, находящихся в воздухе, преломляется свет.

    Подробности — в репортаже.

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