Ментовские войны
Прямой эфир доступен только по ТВ до 16:00
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.01, 15:24
Вооруженные ножом подростки избили неформала из-за длинной челки: видео. дети и подростки, Новосибирск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вооруженные ножом подростки избили неформала из-за длинной челки: видео

2 комментария
Вооруженные ножом подростки избили неформала <nobr>из-за</nobr> длинной челки: видео

Вооруженные ножом подростки избили неформала из-за длинной челки: видео

Вооруженные ножом подростки избили неформала <nobr>из-за</nobr> длинной челки: видео

    В Новосибирске компания молодых людей жестоко избила неформала из-за того, что им не понравилась его прическа. При этом все свои действия хулиганы снимали на камеру телефона, а позже выложили в сеть.

    Пострадавший обращаться в полицию не рискнул, видимо, опасаясь мести. Впрочем, этого и не потребовалось. Правоохранители сами нашли и изучили видеоролик. Судя по репликам агрессивных молодых людей, травлю они устроили из-за неформального внешнего вида своего сверстника.

    Сначала молодые люди, возомнившие себя блюстителями уличного стиля, заставили «анимешника» показать содержимое карманов. Видимо, искали деньги. Потом отняли у него паспорт. Все это называли воспитательным процессом: мол, если тот не приведет прическу в порядок, то их встреча повторится, ведь отныне они знают точный адрес блондина с длинной челкой. А уже после этого началась череда унижений. В итоге один из участников противостояния достал нож и заявил, что выступит в роли парикмахера.

    Ролик в сеть выложили сами «уличные стилисты». С комментариями, мол, такая участь ждет каждого, кто будет выглядеть не по канонам этого района. Однако почти все, кто посмотрел видео, ужаснулись жестокости происходящего. Причем нашлись и те, кто от слов в интернете перешел к делу и решил отомстить за неформала. Так, в квартире возлюбленной одного из участников конфликта неизвестные подожгли входную дверь и скрылись с места происшествия.

    Полицейские уже установили личности всех участников скандальной видеозаписи. Сегодня стражи порядка планируют пообщаться с пострадавшим неформалом и выяснить, был ли это единичный случай или подобные воспитательные процедуры ему приходилось терпеть регулярно.

    Подробности в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru