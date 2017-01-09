Вооруженные ножом подростки избили неформала из-за длинной челки: видео

В Новосибирске компания молодых людей жестоко избила неформала из-за того, что им не понравилась его прическа. При этом все свои действия хулиганы снимали на камеру телефона, а позже выложили в сеть.

Пострадавший обращаться в полицию не рискнул, видимо, опасаясь мести. Впрочем, этого и не потребовалось. Правоохранители сами нашли и изучили видеоролик. Судя по репликам агрессивных молодых людей, травлю они устроили из-за неформального внешнего вида своего сверстника.Сначала молодые люди, возомнившие себя блюстителями уличного стиля, заставили «анимешника» показать содержимое карманов. Видимо, искали деньги. Потом отняли у него паспорт. Все это называли воспитательным процессом: мол, если тот не приведет прическу в порядок, то их встреча повторится, ведь отныне они знают точный адрес блондина с длинной челкой. А уже после этого началась череда унижений. В итоге один из участников противостояния достал нож и заявил, что выступит в роли парикмахера.Ролик в сеть выложили сами «уличные стилисты». С комментариями, мол, такая участь ждет каждого, кто будет выглядеть не по канонам этого района. Однако почти все, кто посмотрел видео, ужаснулись жестокости происходящего. Причем нашлись и те, кто от слов в интернете перешел к делу и решил отомстить за неформала. Так, в квартире возлюбленной одного из участников конфликта неизвестные подожгли входную дверь и скрылись с места происшествия.Полицейские уже установили личности всех участников скандальной видеозаписи. Сегодня стражи порядка планируют пообщаться с пострадавшим неформалом и выяснить, был ли это единичный случай или подобные воспитательные процедуры ему приходилось терпеть регулярно.Подробности в репортаже