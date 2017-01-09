В Нидерландах задержали журналистов с материалами о крушении MH-17 в Донбассе

Голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, вернувшиеся из Донбасса, задержаны полицией в Амстердаме.
Однако после возвращения в аэропорту у журналистов были конфискованы обломки и все отснятые в Донбассе материалы.
После произошедшего Стефан Бек заявил, что теперь опасается за жителей Донбасса, которые согласились дать интервью, но при этом попросили не называть их имен. Дело в том, что власти Нидерландов могут передать записи украинским спецслужбам, которые могут начать преследовать тех, кто согласился поговорить с журналистами.
Также журналисты обвинили прокуратуру Нидерландов в халатности и раскритиковали работу следственных органов, которые исключают работу на месте трагедии, так как район, по их мнению, опасен, передает RT.
летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.
В докладе международной комиссии утверждается, что «Боинг» был сбит из комплекса «Бук», доставленного из России. При этом следователи заявили, что пуск был произведен из района, который в тот момент контролировался ополченцами.
Надо сказать, что выводы комиссии противоречат результатам экспертизы, которую провели специалисты из российского концерна «Алмаз-Антей», а также обнародованным Россией радиолокационным данным.
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