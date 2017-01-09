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  • 09.01, 15:25

В Нидерландах задержали журналистов с материалами о крушении MH-17 в Донбассе

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В Нидерландах задержали журналистов с материалами о крушении <nobr>MH-17</nobr> в Донбассе

В Нидерландах задержали журналистов с материалами о крушении MH-17 в Донбассе

В Нидерландах задержали журналистов с материалами о крушении <nobr>MH-17</nobr> в Донбассе
  • Фото: kremlinpress.com

    • Голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, вернувшиеся из Донбасса, задержаны полицией в Амстердаме.

    Журналисты побывали на месте крушения малайзийского Boeing 777 и смогли обнаружить обломки самолета, а также поговорить с местными жителями.

    Однако после возвращения в аэропорту у журналистов были конфискованы обломки и все отснятые в Донбассе материалы.

    После произошедшего Стефан Бек заявил, что теперь опасается за жителей Донбасса, которые согласились дать интервью, но при этом попросили не называть их имен. Дело в том, что власти Нидерландов могут передать записи украинским спецслужбам, которые могут начать преследовать тех, кто согласился поговорить с журналистами.

    Также журналисты обвинили прокуратуру Нидерландов в халатности и раскритиковали работу следственных органов, которые исключают работу на месте трагедии, так как район, по их мнению, опасен, передает RT.

    Напомним, Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

    В докладе международной комиссии утверждается, что «Боинг» был сбит из комплекса «Бук», доставленного из России. При этом следователи заявили, что пуск был произведен из района, который в тот момент контролировался ополченцами.

    Надо сказать, что выводы комиссии противоречат результатам экспертизы, которую провели специалисты из российского концерна «Алмаз-Антей», а также обнародованным Россией радиолокационным данным.

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