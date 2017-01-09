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  • 09.01, 15:25
Московский стрелок-самоубийца был фанатом оружия. Москва, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Московский стрелок-самоубийца был фанатом оружия

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Московский <nobr>стрелок-самоубийца</nobr> был фанатом оружия

Московский стрелок-самоубийца был фанатом оружия

Московский <nobr>стрелок-самоубийца</nobr> был фанатом оружия

    Следствие сообщило новые данные о стрелке, который накануне разрядил обойму в москвича, открыл огонь по полицейским, а затем покончил с собой. Следователи проверяют тир, где долгое время работал преступник. Невероятно, но человека, стоявшего на учете в психоневрологическом диспансере, взяли туда в качестве инструктора. И дали в руки оружие.

    Сергей Остапенко действительно увлекался стрельбой. На его страничке в социальной сети множество роликов, где он, в том числе и вместе с супругой, так сказать тренируется. Рано утром в минувшее воскресенье он подкараулил свою жертву в подъезде. Однако был вычислен сотрудниками нацгвардиии. При этом попал одному из них в бронежилет. Информацию обобщила корреспондент НТВ Дарья Масалова.

    Из квартиры, где жил Сергей Остапенко следователи изъяли компьютеры, телефоны, фотоаппарат и оружие. Сейчас сыщики внимательно изучают, с кем стрелок последний раз говорил, переписывался и что же толкнуло спортсмена на убийство и самоубийство. Версию о расправе с незнакомцем с целью наживы не рассматривают в качестве основной. Ведь Остапенко хорошо зарабатывал сам. Работал инструктором в подмосковном стрелковом клубе «Калибр», вел групповые и индивидуальные занятия. Но в последнее время, говорят коллеги, его поведение настораживало.

    Ольга Рогушина, администратор стрелкового клуба: «Какая-то рассеянность присутствовала. Он мог опоздать, какие-то причины находились».

    8 января Остапенко открыл стрельбу не в тире, а на парковке дома, где жил, — на Васильцовском Стане. Это случилось около пяти утра. На камере наблюдения видно, как Остапенко, одетый в камуфляж, вышел из подъезда. За спиной у него чехол, в котором, по всей видимости, и было гладкоствольное ружье. Спустя несколько минут одним выстрелом в упор он убил случайного прохожего, у которого, по неподтвержденным данным, требовал пароль от банковской карты.

    Когда на место приехали полицейские, он начал стрелять по ним, ранил двоих сотрудников. А потом, чтобы не сдаваться, застрелил себя. То, что оружия в его жизни было много, даже слишком, не трудно понять по социальным сетям. На каждом фото он то и дело позирует с автоматом или пистолетом. На лице — счастливая улыбка. Недавно он даже снял клип. В главной роли — он сам. Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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