В Воронежском зоопарке убили всех птиц

В Воронежском зоопарке не осталось ни одной птицы
из-за эпидемии.
При этом он не исключил, что птицы в Воронежском зоопарке не были привиты против птичьего гриппа, передает ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что Воронежский зоопарк закрылся из-за массовой гибели птиц во время новогодних праздников. До эпидемии в зоопарке обитали 159 птиц, в том числе занесенные в Красную книгу России. Среди них лебедь шипун, белый аист, кавказский фазан, утка мандаринка и другие. Проверку по факту ЧП проводит прокуратура.
Комментарии