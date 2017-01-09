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  • 09.01, 13:53

В Воронежском зоопарке убили всех птиц

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В Воронежском зоопарке убили всех птиц

В Воронежском зоопарке убили всех птиц

В Воронежском зоопарке не осталось ни одной птицы из-за эпидемии.

Из-за птичьего гриппа всех пернатых, обитавших в зоопарке, подвергли эвтаназии, сообщили глава воронежского Росприроднадзора Виктор Ступин.

При этом он не исключил, что птицы в Воронежском зоопарке не были привиты против птичьего гриппа, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Воронежский зоопарк закрылся из-за массовой гибели птиц во время новогодних праздников. До эпидемии в зоопарке обитали 159 птиц, в том числе занесенные в Красную книгу России. Среди них лебедь шипун, белый аист, кавказский фазан, утка мандаринка и другие. Проверку по факту ЧП проводит прокуратура.

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