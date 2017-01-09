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  • 09.01, 13:53

Следствие просит продлить домашний арест экс-министра Улюкаева

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Следствие просит продлить домашний арест экс-министра Улюкаева

Следствие просит продлить домашний арест <nobr>экс-министра</nobr> Улюкаева

Следствие просит продлить срок домашнего ареста Алексея Улюкаева до 15 апреля. Бывшего министра экономического развития РФ обвиняют в получении крупной взятки.

Юнона Царёва, пресс-секретарь Басманного суда Москвы: «В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении Улюкаева сроком на три месяца, то есть до 15 апреля 2017 года. Рассмотрение данного ходатайства назначено на 10 января».

В ночь на 15 ноября 2016 года СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере. Следствие подозревает, что экс-министр получил два миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую нефтяной компании «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти» в размере 50%.

В этот же день Улюкаева поместили под домашний арест, а президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отставка Улюкаева не означает признания вины бывшего министра — «это лишь утрата доверия высшего должностного лица в стране», подчеркнул он.

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