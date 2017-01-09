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  • 09.01, 13:53

ПФР начнет выплачивать по 5 тысяч рублей пенсионерам с 13 января

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ПФР начнет выплачивать по 5 тысяч рублей пенсионерам с 13 января

ПФР начнет выплачивать по 5 тысяч рублей пенсионерам с 13 января

Пенсионеры получат единовременную выплату от государства с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через «Почту России» или через другую доставочную организацию, подчеркнули в Пенсионном фонде.

В ПФР напомнили, что те пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат 5 тысяч рублей вместе с пенсией, а те пенсионеры, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, получат деньги в срок с 13 по 28 января. К ним почтальон придет второй раз, подчеркнули в пресс-службе организации.

Всего из бюджета на единовременные выплаты российским пенсионерам потратят 221,7 млрд рублей, эти средства заложены в бюджете на 2017 год.

Напоминаем, что российские власти не проводили индексацию пенсий во второй половине 2016 года в обычной форме. Вместо этого решено было выплатить пенсионерам по пять тысяч рублей, но один раз.

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