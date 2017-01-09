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  • 09.01, 13:53

Российские войска начали вооружать не имеющим аналогов ЗРК «Бук-М3»

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Российские войска начали вооружать не имеющим аналогов ЗРК <nobr>«Бук-М3</nobr>»

Российские войска начали вооружать не имеющим аналогов ЗРК «Бук-М3»

Российские войска начали вооружать не имеющим аналогов ЗРК <nobr>«Бук-М3</nobr>»
  • Фото: НИИП имени В.В. Тихомирова

    • Новый зенитный ракетный комплекс «Бук-М3», поставку которого в войска осуществляет концерн «Алмаз-Антей», кардинально превосходит все существующие мобильные комплексы средней дальности, заявили разработчики ЗРК.

    Как рассказал генеральный директор Научно-исследовательского института приборостроения имени В. В. Тихомирова Юрий Белый, в составе нового дивизиона существенно увеличен боекомплект ракет. Так, на каждой самоходной огневой установке вместо четырех готовых к бою ракет размещается шесть, а на каждой пусковой — вместо восьми до 12 ракет. Благодаря этому, по словам Белого, «Бук-М3» стал эффективнее при отражении массированного налета с воздуха.

    Также Белый отметил существенное увеличение зоны поражения целей, помехозащищенность, живучесть и надежность комплекса.

    Юрий Белый: «За счет применения семикатковых (вместо шестикатковых) гусеничных шасси повышена проходимость и грузоподъемность боевых средств комплекса, а использование специальных транспортно-пусковых контейнеров для ракет позволило улучшить эксплуатационные характеристики».

    При этом разработчик подчеркнул, что «по боевой эффективности среди мобильных комплексов класса средней дальности равных комплексу „Бук-М3“ не существует». Не имеет аналогов и новая ракета для ЗРК «Бук-М3» — ее тактико-технические характеристики увеличены практически вдвое, передает РИА Новости.

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