Российские войска начали вооружать не имеющим аналогов ЗРК «Бук-М3»

Новый зенитный ракетный комплекс
«Бук-М3», поставку которого в войска осуществляет концерн «Алмаз-Антей», кардинально превосходит все существующие мобильные комплексы средней дальности, заявили разработчики ЗРК.
Также Белый отметил существенное увеличение зоны поражения целей, помехозащищенность, живучесть и надежность комплекса.
Юрий Белый: «За счет применения семикатковых (вместо шестикатковых) гусеничных шасси повышена проходимость и грузоподъемность боевых средств комплекса, а использование специальных транспортно-пусковых контейнеров для ракет позволило улучшить эксплуатационные характеристики».
При этом разработчик подчеркнул, что «по боевой эффективности среди мобильных комплексов класса средней дальности равных комплексу „Бук-М3“ не существует». Не имеет аналогов и новая ракета для ЗРК «Бук-М3» — ее тактико-технические характеристики увеличены практически вдвое, передает РИА Новости.
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