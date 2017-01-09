Красноярский подросток получил смертельный удар током, катаясь с горки

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту смерти
15-летнего подростка, погибшего при катании с горки.
В результате 15-летний подросток схватился за провод, находившийся на высоте около 2 метров от уровня земли (снежная куча сократила это расстояние) и получил мощный удар током.
Товарищи подростка позвали на помощь взрослых, которые попытались помочь ребенку и вызвали скорую. Врачи констатировали смерть подростка.
По факту ЧП возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщили в красноярском управлении СК, уже установлена организация, отвечающая за вывоз снега. В настоящее время опрашиваются должностные лица и изучается служебная документация.
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