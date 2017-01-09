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  • 09.01, 13:53

Красноярский подросток получил смертельный удар током, катаясь с горки

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Красноярский подросток получил смертельный удар током, катаясь с горки

Красноярский подросток получил смертельный удар током, катаясь с горки

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка, погибшего при катании с горки.

По предварительным данным, шестеро детей в возрасте 12–15 лет решили покататься с кучи снега, свезенного из разных районов города. При этом подростков не смутило, что рядом находятся провода ЛЭП.

В результате 15-летний подросток схватился за провод, находившийся на высоте около 2 метров от уровня земли (снежная куча сократила это расстояние) и получил мощный удар током.

Товарищи подростка позвали на помощь взрослых, которые попытались помочь ребенку и вызвали скорую. Врачи констатировали смерть подростка.

По факту ЧП возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщили в красноярском управлении СК, уже установлена организация, отвечающая за вывоз снега. В настоящее время опрашиваются должностные лица и изучается служебная документация.

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