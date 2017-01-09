ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.01, 13:53

Семья россиян разбилась на трассе в Швейцарии, дети выжили

комментировать
Семья россиян разбилась на трассе в Швейцарии, дети выжили

Семья россиян разбилась на трассе в Швейцарии, дети выжили

Семья россиян разбилась на трассе в Швейцарии, дети выжили
  • Фото: polizeiwallis.ch

    • В генконсульстве России в Женеве сообщили о смертельном ДТП в кантоне Вале в Швейцарии. Погибли двое россиян. Еще двое выжили, их доставили в госпиталь в Берне.

    Авария произошла 7 января утром. Россияне ехали по дороге через перевал Форклаз в сторону Мартиньи. Полиция кантона полагает, что автокатастрофа произошла из-за скользкого снега. Водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги и пролетела порядка 225 метров.

    Мужчина 36 лет и женщина 37 лет получили многочисленные травмы и скончались в больнице в Сионе. Их дети — мальчик 11 лет и девочка 15 лет — выжили, сейчас они находятся в госпитале в Берне.

    Владимир Агрономов, консул генерального консульства России в Женеве: «Все пострадавшие в ДТП являются гражданами России. Родственники погибших в курсе, они находятся в Швейцарии. Они будут решать, как отправить тела на родину».

    Фамилии погибших не называются, но информация о ДТП уже направлена в консульский департамент МИД РФ, передает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru