Семья россиян разбилась на трассе в Швейцарии, дети выжили

В генконсульстве России в Женеве сообщили о смертельном ДТП в кантоне Вале в Швейцарии. Погибли двое россиян. Еще двое выжили, их доставили в госпиталь в Берне.
Мужчина 36 лет и женщина 37 лет получили многочисленные травмы и скончались в больнице в Сионе. Их дети — мальчик 11 лет и девочка 15 лет — выжили, сейчас они находятся в госпитале в Берне.
Владимир Агрономов, консул генерального консульства России в Женеве: «Все пострадавшие в ДТП являются гражданами России. Родственники погибших в курсе, они находятся в Швейцарии. Они будут решать, как отправить тела на родину».
Фамилии погибших не называются, но информация о ДТП уже направлена в консульский департамент МИД РФ, передает РИА Новости.
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