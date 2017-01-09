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  • 09.01, 13:53

NASA показало снимок Земли и Луны, сделанный с орбиты Марса

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NASA показало снимок Земли и Луны, сделанный с орбиты Марса

NASA показало снимок Земли и Луны, сделанный с орбиты Марса

NASA показало снимок Земли и Луны, сделанный с орбиты Марса
  • Фото: NASA

    • Опубликованный на сайте NASA снимок состоит из двух фотографий, снятых камерой HiRISE 20 ноября 2016 года с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, находящейся на орбите Красной планеты.

    Съемка проводилась в тот момент, когда Марс находился на расстоянии 205 миллионов километров от Земли. Поэтому изображение получилось настолько четкое, что можно разглядеть даже очертания материков нашей планеты.

    Хотя кое-что в снимке специалистам все равно пришлось откорректировать. В частности, «уравнять» яркость фото, поскольку Луна с орбиты Марса выглядит намного темнее, и без этого разглядеть ее на снимке было бы трудно, отмечает сайт «Комсомольской правды».

    При этом отмечается, что масштаб и положение Земли и Луны относительно друг друга на снимке удалось сохранить.

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