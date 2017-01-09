NASA показало снимок Земли и Луны, сделанный с орбиты Марса

Опубликованный на сайте NASA снимок состоит из двух фотографий, снятых камерой HiRISE 20 ноября 2016 года с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, находящейся на орбите Красной планеты.
Хотя кое-что в снимке специалистам все равно пришлось откорректировать. В частности, «уравнять» яркость фото, поскольку Луна с орбиты Марса выглядит намного темнее, и без этого разглядеть ее на снимке было бы трудно, отмечает сайт «Комсомольской правды».
При этом отмечается, что масштаб и положение Земли и Луны относительно друг друга на снимке удалось сохранить.
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