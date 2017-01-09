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  • 09.01, 12:23

Экстремисты «Правого сектора» подорвались при попытке изготовить бомбу

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Экстремисты «Правого сектора» подорвались при попытке изготовить бомбу

Экстремисты «Правого сектора» подорвались при попытке изготовить бомбу

В Одессе боевики запрещенной в России организации «Правый сектор» устроили взрыв в частном доме при попытке изготовить бомбу.

Взрыв прогремел в частном доме на улице Ефима Геллера в Одессе. По информации издания «Думская.net», в момент происшествия в здании находились шесть человек. В результате взрыва погиб 70-летний хозяин дома и один из экстремистов, ранее служивший сапером в отряде «Закарпатье».

Позже патрульные и спасатели извлекли из-под обломков 92-летнюю женщину, которая осталась жива, но получила перелом голени и травму грудной клетки. На месте происшествия также были найдены высверленные корпуса гранат Ф-1 и РГД, из которых радикалы пытались извлечь тротил.

Масштаб разрушений эксперты объясняют тем, что сначала взорвалась граната, а потом сдетонировал бытовой газ. Ведется расследование.

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