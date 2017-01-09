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  • 09.01, 12:22

Российские специалисты завершили проверку аэропорта Каира

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Российские специалисты завершили проверку аэропорта Каира

Российские специалисты завершили проверку аэропорта Каира

Министерство транспорта РФ готовит отчет по итогам проверки каирского аэропорта.

Как отметили в Минтрансе, российские специалисты уже вернулись из египетской столицы. По итогам проведенной инспекции готовится отчет, передает ТАСС.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. После этого начались переговоры о проверке египетских аэропортов и принятии дополнительных мер безопасности.

Ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов не исключал, что регулярное авиасообщение с Каиром может возобновиться в январе 2017-го. При этом министр подчеркивал, что Россия не будет спешить с объявлением о возобновлении полетов в Египет.

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