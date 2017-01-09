Российские специалисты завершили проверку аэропорта Каира

Министерство транспорта РФ готовит отчет по итогам проверки каирского аэропорта.ТАСС.
Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. После этого начались переговоры о проверке египетских аэропортов и принятии дополнительных мер безопасности.
регулярное авиасообщение с Каиром может возобновиться в январе 2017-го. При этом министр подчеркивал, что Россия не будет спешить с объявлением о возобновлении полетов в Египет.
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