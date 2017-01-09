Асад: террористы оставили без питьевой воды 5 млн жителей Дамаска

Террористы захватили главный источник питьевой воды, питающий Дамаск, сообщил Башар Асад.
Башар Асад, президент Сирии: «Задача сирийской армии — освобождение этих территорий, чтобы не дать террористам, используя воду, задушить столицу».
При этом Асад подчеркнул, что военные действия в долине Барада не нарушают объявленное перемирие. Дело в том, что соглашение о прекращении огня не распространяется на террористов из «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства», передает РИА Новости.
Напомним, ранее сообщалось, что представители сирийской армии через посредников смогли договориться с боевиками о пропуске инженеров и специалистов для проведения ремонта насосной станции, снабжающей Дамаск питьевой водой. Кроме того, начался процесс сдачи тяжелых и средних вооружений террористами.
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