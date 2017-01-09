Интернет-магазины потребуют от российских покупателей предъявить паспорт

Во время новогодних праздников иностранные
Коммерсант».
интернет-магазины столкнулись с проблемами при доставке посылок в Россию. По некоторым данным, заказы, поступившие в нашу страну после 22 декабря, зависли на таможне.
Документы необходимо предъявить для проверки соблюдения законодательства. Многие службы доставки уже сообщили об этом своим клиентам и попросили их присылать скан основных страниц паспорта для получения заказа.
В связи с новыми правилами доставщики предупреждают о возможных задержках посылок на две-три недели. Некоторым онлайн-ритейлерам пришлось временно приостановить прием заказов из России, чтобы подстроиться под новые условия. А тем, кто в ближайшее время ожидает посылку из-за границы, рекомендуют связаться с указанной службой доставки и уточнить, нужно ли прислать необходимые документы.
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