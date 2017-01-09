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  • 09.01, 10:51

В Кузбасе столкнулись две иномарки, есть погибшие и раненые

1 комментарий
В Кузбасе столкнулись две иномарки, есть погибшие и раненые

В Кузбасе столкнулись две иномарки, есть погибшие и раненые

В Кузбасе столкнулись две иномарки, есть погибшие и раненые
  • Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

    • Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Кемеровском районе, при котором погибла девушка и пострадали еще шесть человек.

    Авария произошла на 18-м километре автодороги Кемерово — Яшкино — Тайга. Там столкнулись две иномарки — Renault Logan и Hyundai Accent. По данным регионального главка МВД, виновником аварии стал 24-летний водитель автомобиля Hyundai, который не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и допустил столкновение с Renault Logan.

    В результате ДТП 27-летняя пассажирка Hyundai скончалась от травм в больнице. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили водители машин, а также три пассажира Hyundai и пассажирка Renault, передает РИА Новости.

    По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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