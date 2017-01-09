В Кузбасе столкнулись две иномарки, есть погибшие и раненые

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Кемеровском районе, при котором погибла девушка и пострадали еще шесть человек.
В результате ДТП 27-летняя пассажирка Hyundai скончалась от травм в больнице. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили водители машин, а также три пассажира Hyundai и пассажирка Renault, передает РИА Новости.
По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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