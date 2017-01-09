Водолазы ищут четверых лесников, поехавших на тракторе через Братское водохранилище

По предварительным данным, все четверо погибли, провалившись под лед.РИА Новости в пресс-службе региональной полиции.
Сообщается, что пропали рабочие леспромхоза из поселка Карахун. Мужчины отправились 6 января на тракторе в соседний населенный пункт по льду, спустя некоторое время они перестали выходить на связь. К поискам подключили водолазов.
МЧС по Иркутской области: «Следы трактора ведут к одному из заливов Братского водохранилища. В этом месте большая глубина — порядка 50 метров. Для поисков спасатели будут использовать глубоководную камеру, так как водолазы не могут работать на такой глубине».
Расследованием происшествия занимаются сотрудники МЧС и полиции. Гибель людей официально не подтверждена.
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