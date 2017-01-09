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  • 09.01, 10:51

В Египте боевики обстреляли из гранатомета полицейский блокпост, есть погибшие

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В Египте боевики обстреляли из гранатомета полицейский блокпост, есть погибшие

В Египте боевики обстреляли из гранатомета полицейский блокпост, есть погибшие

Полицейский блокпост в египетском городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова подвергся вооруженному нападению сегодня утром. Местные СМИ сообщают о погибших и раненых.

По данным информационного портала Аlmasryalyoum, напавшие на блокпост боевики обстреляли стражей порядка из гранатомета. В результате погибли по меньшей мере шесть полицейских, около десяти человек ранены. Информация о жертвах налета уточняется.

Также сообщается, что в районе, где была совершена атака, некоторое время назад прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, на воздух взлетел заминированный автомобиль, после чего вспыхнул пожар.

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