Китай испытал самолет на водородных топливных элементах

Китай стал третьей страной в мире, которая провела успешный испытательный полет самолета на водородных топливных элементах.
Новый самолет разработали ученые из провинции Ляонин на базе двухместного электрического RX1E. Водородный топливный элемент машины вырабатывает мощность в 20 кВт, это позволяет запустить бортовые системы, электромотор, а также поддерживать заряд в аккумуляторах.
Отмечается, что тестовые полеты собственных самолетов с водородными топливными элементами уже провели США и Германия.
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