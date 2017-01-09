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  • 09.01, 10:51

Китай испытал самолет на водородных топливных элементах

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Китай испытал самолет на водородных топливных элементах

Китай испытал самолет на водородных топливных элементах

Китай стал третьей страной в мире, которая провела успешный испытательный полет самолета на водородных топливных элементах.

Тестовый полет состоялся в городе Шэньян. Как сообщает китайское издание «Кэчжи жибао», самолет достиг высоты в 320 метров над землей.

Новый самолет разработали ученые из провинции Ляонин на базе двухместного электрического RX1E. Водородный топливный элемент машины вырабатывает мощность в 20 кВт, это позволяет запустить бортовые системы, электромотор, а также поддерживать заряд в аккумуляторах.

Отмечается, что тестовые полеты собственных самолетов с водородными топливными элементами уже провели США и Германия.

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