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  • 09.01, 09:20

Пассажиров станции «Чеховская» испугал туман, похожий на задымление

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Пассажиров станции «Чеховская» испугал туман, похожий на задымление

Пассажиров станции «Чеховская» испугал туман, похожий на задымление

Пассажиров станции «Чеховская» испугал туман, похожий на задымление
  • Фото: @FritzSchreiber/ twitter.com

    • «Такое бывает», — подтвердил источник в экстренных службах Москвы, опровергнув сообщения некоторых СМИ об утреннем задымлении на станции «Чеховская».

    В метрополитене Москвы опровергли информацию о якобы задымлении на станции метро «Чеховская», отметив, что при проверке данных сообщений запаха дыма не было обнаружено, передает РИА Новости.

    Ранее в СМИ появилась информация, что в 6:30 утра из тоннеля станции метро «Чеховская» шел густой дым. Об этом написали в соцсетях очевидцы.

    @FritzSchreibe: «Около 40 минут назад ехал в метро, из тоннеля на м. Чеховская шел густой дым».

    Андрей Кружалин, пресс-секретарь главы Московского метро: «Да, нам тоже сообщали об этом. Но ни запаха, ни дыма не обнаружено после проверки».

    В экстренных службах города подтвердили, что в подземке иногда можно наблюдать такое природное явление как туман. «Задымления не было. Это оказался просто туман. Такое бывает», — сообщил источник.

    Этой ночью температура в Москве снова была аномально низкой, столбики термометра опустились ниже отметки минус 30. В отдельных районах Подмосковья фиксировали до минус 34 градусов. Днем в столице начнет теплеть — будет около 20 градусов мороза и солнечно. А во вторник произойдет совсем резкая смена температуры — всего около 8 градусов мороза. В выходные в столицу вообще ненадолго придет «весна» — в воскресенье ожидается до плюс 2 тепла.

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