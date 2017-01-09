Пассажиров станции «Чеховская» испугал туман, похожий на задымление

«Такое бывает», — подтвердил источник в экстренных службах Москвы, опровергнув сообщения некоторых СМИ об утреннем задымлении на станции «Чеховская».РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что в 6:30 утра из тоннеля станции метро «Чеховская» шел густой дым. Об этом написали в соцсетях очевидцы.
@FritzSchreibe: «Около 40 минут назад ехал в метро, из тоннеля на м. Чеховская шел густой дым».
Андрей Кружалин, пресс-секретарь главы Московского метро: «Да, нам тоже сообщали об этом. Но ни запаха, ни дыма не обнаружено после проверки».
В экстренных службах города подтвердили, что в подземке иногда можно наблюдать такое природное явление как туман. «Задымления не было. Это оказался просто туман. Такое бывает», — сообщил источник.
Этой ночью температура в Москве снова была аномально низкой, столбики термометра опустились ниже отметки минус 30. В отдельных районах Подмосковья фиксировали до минус 34 градусов. Днем в столице начнет теплеть — будет около 20 градусов мороза и солнечно. А во вторник произойдет совсем резкая смена температуры — всего около 8 градусов мороза. В выходные в столицу вообще ненадолго придет «весна» — в воскресенье ожидается до плюс 2 тепла.
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