В бассейне аквапарка в Новосибирске застрял 8-летний ребенок

ЧП произошло в крупнейшем в Европе крытом аквапарке в Новосибирске, звонок спасателям поступил накануне вечером, сотрудники аквапарка сообщили, что у одного ребенка в бассейне застряла нога, освободить его своими силами не получилось.

В Муниципальной аварийно-спасательной службе рассказали, что нога ребенка застряла между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли ребенку выбраться из заточения.: «Прибывший на место экипаж спасателей МАСС, используя ГАСИ (гидравлический аварийно-спасательный инструмент), освободил ногу, и пострадавший ребенок был передан в медкабинет аквапарка и родителям».Крупнейший в России крытый развлекательный комплекс «Аквамир» с аквапарком, аттракционами и саунами стоимостью 4,5 миллиарда рублей открылся в Новосибирске осенью прошлого года. Общая площадь комплекса — 35 тысяч квадратных метров, единовременно аквапарк может принять до 2,6 тысячи человек. Сразу после открытия в аквапарке произошел небольшой инцидент: на одной из горок застряла девушка. В администрации сообщили, что ЧП произошло из-за маленького веса посетительницы. Представители аквапарка назвали происшествие рядовым случаем, для которого даже есть специальный термин — «недолёт».