Минздрав Иркутской области опроверг отравление метанолом у двух человек, скончавшихся в больнице

Результаты экспертизы показали, что два пациента, скончавшихся в больницах Иркутска в выходные, погибли не от отравления ядовитым «Боярышником».еще два человека погибли в результате отравления метанолом, не подтвердилась. Погибшие были госпитализированы в последних числах декабря.
Татьяна Шкурская, пресс-секретарь министерства здравоохранения Иркутской области: «Проведенная экспертиза установила, что пациенты умерли от других причин, не связанных с отравлением метиловым спиртом. Таким образом, число жертв массового отравления по-прежнему составляет 76 человек».
В Минздраве Иркутской области сообщили, что в больницах Иркутска остаются трое пострадавших от отравления метиловым спиртом. Во время новогодних каникул новых случаев отравления метанолом не зафиксировано.
Напомним, массовое отравление произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска во второй половине декабря. Пострадавшие с признаками отравления стали поступать в больницы города с вечера 17 декабря. Введенный в связи с происшествием режим ЧС был снят 31 декабря. Во время праздников местные правоохранители продолжали вести мониторинг торговых точек, чтобы не допустить новых случаев отравления ядовитыми жидкостями.
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