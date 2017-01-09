#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.01, 06:18

На Камчатке спасли нерпу от бродячих собак

2 комментария
На Камчатке спасли нерпу от бродячих собак

На Камчатке спасли нерпу от бродячих собак

На Камчатке спасли нерпу от бродячих собак
  • Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

    • Сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию на льду замерзшей бухты на Камчатке.

    Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, на нерпу, оказавшуюся блокированной на льду замерзшей бухты Раковая, напали бродячие собаки. Местные жители отбили животное у собак и взывали спасателей.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС убедились, что животное не получило травм, и погрузили его в аварийно-спасательную машину «Вепрь». На ней нерпу отвезли к открытой воде Авачинской бухты и выпустили в море.

    На Камчатке спасли нерпу от бродячих собак. Камчатка, МЧС, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru