На Камчатке спасли нерпу от бродячих собак

Сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию на льду замерзшей бухты на Камчатке.сайте регионального управления МЧС, на нерпу, оказавшуюся блокированной на льду замерзшей бухты Раковая, напали бродячие собаки. Местные жители отбили животное у собак и взывали спасателей.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС убедились, что животное не получило травм, и погрузили его в аварийно-спасательную машину «Вепрь». На ней нерпу отвезли к открытой воде Авачинской бухты и выпустили в море.
Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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