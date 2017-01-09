В Мексике задержали подозреваемого в расстреле сотрудника консульства США

Мужчиной, расстрелявшим чиновника американского консульства в мексиканском городе Гвадалахара, оказался гражданин США, он арестован.

Полиция Мексики задержала человека, подозреваемого в покушении на убийство сотрудника американского консульства на юго-западе страны, в городе Гвадалахара.Нападение произошло 6 января, когда сотрудник американского консульства выезжал со служебной стоянки на своем автомобиле. Вооруженный мужчина расстрелял дипломата из пистолета через лобовое стекло. В настоящее время пострадавший находится в больнице, его состояние оценивают как стабильное.Покушение попало в объектив камеры видеонаблюдения. Нападавший дождался выезда со стоянки определенного автомобиля, пропустив несколько машин, а потом открыл огонь и бегом скрылся с места преступления. Федеральное бюро расследований США объявило награду в размере 20 тысяч долларов за любую информацию о нападавшем, и сегодня подозреваемый был задержан. Госдепартамент США уже выразил благодарность властям Мексики за оперативную поимку подозреваемого. Задержанного перевезут на территорию Штатов, где и будет проводиться расследование.