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  • 09.01, 06:18
В Мексике задержали подозреваемого в расстреле сотрудника консульства США. Мексика, США, дипломатия, оружие, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Мексике задержали подозреваемого в расстреле сотрудника консульства США

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В Мексике задержали подозреваемого в расстреле сотрудника консульства США

В Мексике задержали подозреваемого в расстреле сотрудника консульства США

В Мексике задержали подозреваемого в расстреле сотрудника консульства США

    Мужчиной, расстрелявшим чиновника американского консульства в мексиканском городе Гвадалахара, оказался гражданин США, он арестован.

    Полиция Мексики задержала человека, подозреваемого в покушении на убийство сотрудника американского консульства на юго-западе страны, в городе Гвадалахара.

    Нападение произошло 6 января, когда сотрудник американского консульства выезжал со служебной стоянки на своем автомобиле. Вооруженный мужчина расстрелял дипломата из пистолета через лобовое стекло. В настоящее время пострадавший находится в больнице, его состояние оценивают как стабильное.

    Покушение попало в объектив камеры видеонаблюдения. Нападавший дождался выезда со стоянки определенного автомобиля, пропустив несколько машин, а потом открыл огонь и бегом скрылся с места преступления. Федеральное бюро расследований США объявило награду в размере 20 тысяч долларов за любую информацию о нападавшем, и сегодня подозреваемый был задержан. Госдепартамент США уже выразил благодарность властям Мексики за оперативную поимку подозреваемого. Задержанного перевезут на территорию Штатов, где и будет проводиться расследование.

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