Взрыв метеорита над Архангельской областью сняли на видео

Жители Архангельской области наблюдали яркую вспышку от сгорающего метеорита.FlashNord, метеорит сгорел в плотных слоях атмосферы над Архангельской областью. Яркая вспышка попала на автомобильные видеорегистраторы, после чего ролик распространился по соцсетям.
По предварительной информации, видеозапись была сделана в Онежском районе Архангельской области. Официальных комментариев о произошедшем пока нет. Напомним, самые яркие вспышки метеоров в ночном небе чаще всего фиксируют именно камеры видеорегистраторов.
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