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  • 09.01, 04:47
Взрыв метеорита над Архангельской областью сняли на видео. Архангельская область, метеорит. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Взрыв метеорита над Архангельской областью сняли на видео

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Взрыв метеорита над Архангельской областью сняли на видео

Взрыв метеорита над Архангельской областью сняли на видео

Взрыв метеорита над Архангельской областью сняли на видео

    Жители Архангельской области наблюдали яркую вспышку от сгорающего метеорита.

    Как пишет издание FlashNord, метеорит сгорел в плотных слоях атмосферы над Архангельской областью. Яркая вспышка попала на автомобильные видеорегистраторы, после чего ролик распространился по соцсетям.

    По предварительной информации, видеозапись была сделана в Онежском районе Архангельской области. Официальных комментариев о произошедшем пока нет. Напомним, самые яркие вспышки метеоров в ночном небе чаще всего фиксируют именно камеры видеорегистраторов.

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