Посольство Израиля извинилось за назвавшего Джонсона «идиотом» сотрудника

Сотрудник израильского посольства оскорбил министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона и заявил, что хотел бы «убрать» его заместителя.выложена в Сеть она оказалась только теперь.
Репортер телеканала Al Jazeera снял разговор скрытой камерой. Во время встречи Шаи Масот назвал главу МИД Великобритании Бориса Джонсона «идиотом».
Шаи Масот, дипломат: «Знаете, он идиот, но, будучи министром иностранных дел, он не имеет никаких обязанностей, поэтому если что-то произойдет, это не будет его ошибкой».
Масот также заявил своим собеседникам, что был бы не прочь «убрать» заместителя министра Алана Дункана, который неоднократно выступал с критикой Израиля.
После разгоревшегося скандала посол Израиля в Великобритании принес извинения, и сообщил, что Масот в ближайшее время будет уволен.
Из текста заявления посольства Израиля в Великобритании: «Посольство Израиля осуждает высказывания в отношении Дункана, они полностью недопустимы. Эти высказывания были сделаны младшим сотрудником посольства, который не является израильским дипломатом, и который в ближайшее время завершает работу в дипмиссии».
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