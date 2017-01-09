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  • 09.01, 01:45

Посольство Израиля извинилось за назвавшего Джонсона «идиотом» сотрудника

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Посольство Израиля извинилось за назвавшего Джонсона «идиотом» сотрудника

Посольство Израиля извинилось за назвавшего Джонсона «идиотом» сотрудника

Посольство Израиля извинилось за назвавшего Джонсона «идиотом» сотрудника
  • Фото Associated Press © 2017

    • Сотрудник израильского посольства оскорбил министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона и заявил, что хотел бы «убрать» его заместителя.

    Скандал разгорелся после того, как видеозапись неформальной беседы израильского дипломата Шаи Масота с чиновницей Марией Стриццоло, бывшей помощницей одного из министров, и третьим неустановленным лицом оказалась выложена в Интернет. Беседа проходила еще в октябре прошлого года, но выложена в Сеть она оказалась только теперь.

    Репортер телеканала Al Jazeera снял разговор скрытой камерой. Во время встречи Шаи Масот назвал главу МИД Великобритании Бориса Джонсона «идиотом».

    Шаи Масот, дипломат: «Знаете, он идиот, но, будучи министром иностранных дел, он не имеет никаких обязанностей, поэтому если что-то произойдет, это не будет его ошибкой».

    Масот также заявил своим собеседникам, что был бы не прочь «убрать» заместителя министра Алана Дункана, который неоднократно выступал с критикой Израиля.

    После разгоревшегося скандала посол Израиля в Великобритании принес извинения, и сообщил, что Масот в ближайшее время будет уволен.

    Из текста заявления посольства Израиля в Великобритании: «Посольство Израиля осуждает высказывания в отношении Дункана, они полностью недопустимы. Эти высказывания были сделаны младшим сотрудником посольства, который не является израильским дипломатом, и который в ближайшее время завершает работу в дипмиссии».


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