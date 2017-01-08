Канадские спасатели эвакуировали команду севшего на мель танкера

Возле побережья Канады танкер сел на мель. Проведена спасательная операция.СВС, танкер Arca 1 сел на мель у атлантических берегов Канады, вблизи от города Сидней-Майнс. Причиной происшествия стала поломка двигателя танкера, приписанного к порту Монреаль. С терпящего бедствие судна снята команда из шести человек.
Сообщается, что пострадавших нет. В ближайшее время начнется операция по снятию танкера с мели. Дрейфующее судно отбуксируют в порт Сидней. В момент аварии танкер не перевозил грузов, и утечек опасных веществ не зафиксировано.
Комментарии