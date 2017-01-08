#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Live in Kremlin
Недоступно в Вашей стране
Live in Kremlin 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.01, 00:14

Канадские спасатели эвакуировали команду севшего на мель танкера

комментировать
Канадские спасатели эвакуировали команду севшего на мель танкера

Канадские спасатели эвакуировали команду севшего на мель танкера

Канадские спасатели эвакуировали команду севшего на мель танкера
  • Фото: @CCG_GCC

    • Возле побережья Канады танкер сел на мель. Проведена спасательная операция.

    Как передает канадский телеканал СВС, танкер Arca 1 сел на мель у атлантических берегов Канады, вблизи от города Сидней-Майнс. Причиной происшествия стала поломка двигателя танкера, приписанного к порту Монреаль. С терпящего бедствие судна снята команда из шести человек.

    Сообщается, что пострадавших нет. В ближайшее время начнется операция по снятию танкера с мели. Дрейфующее судно отбуксируют в порт Сидней. В момент аварии танкер не перевозил грузов, и утечек опасных веществ не зафиксировано.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru