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  • 08.01, 22:43

НАТО увеличивает масштабы военных учений в Европе

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НАТО увеличивает масштабы военных учений в Европе

НАТО увеличивает масштабы военных учений в Европе

Заместитель командующего войсками США в Европе генерал-лейтенант Тим Рэй заявил об увеличении масштабов военных учений НАТО на территории Европы.

Тим Рэй, заместитель командующего войсками США в Европе: «Мы увеличим масштаб многих учений, которые регулярно проводим, и придадим им более комплексный характер, уделяя внимание объединенной организации взаимодействия, противоракетной обороне и операциям по преодолению кризисных ситуаций».

Под комплексным взаимодействием, по словам Рэя, подразумевается отработка совместных маневров различными военными подразделениями. Сообщается также, что члены альянса планируют усовершенствовать инфраструктуру и разместить в Европе материальные запасы и амуницию.

По данным агентства Reuters, в порт ФРГ уже прибыли 2,8 тысячи единиц военной техники для совместных учений США и Польши в конце января. В интервью агентству Тим Рэй подчеркнул, что это лишь малая часть более крупных сил «в космосе, киберпространстве, в воздухе и на море».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс «в два раза нарастил интенсивность военных учений, большинство которых имеет антироссийскую направленность» и усилил деятельность разведслужб у россиских границ.

Президент России Владимир Путин в свою очередь поручил четко отслеживать изменение баланса сил в мире и у российских границ, чтобы своевременно вносить коррективы в планы обороны.

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