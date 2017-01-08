НАТО увеличивает масштабы военных учений в Европе

Заместитель командующего войсками США в Европе
генерал-лейтенант Тим Рэй заявил об увеличении масштабов военных учений НАТО на территории Европы.
Под комплексным взаимодействием, по словам Рэя, подразумевается отработка совместных маневров различными военными подразделениями. Сообщается также, что члены альянса планируют усовершенствовать инфраструктуру и разместить в Европе материальные запасы и амуницию.
По данным агентства Reuters, в порт ФРГ уже прибыли 2,8 тысячи единиц военной техники для совместных учений США и Польши в конце января. В интервью агентству Тим Рэй подчеркнул, что это лишь малая часть более крупных сил «в космосе, киберпространстве, в воздухе и на море».
нарастил интенсивность военных учений, большинство которых имеет антироссийскую направленность» и усилил деятельность разведслужб у россиских границ.
Президент России Владимир Путин в свою очередь поручил четко отслеживать изменение баланса сил в мире и у российских границ, чтобы своевременно вносить коррективы в планы обороны.
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