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  • 08.01, 21:12
В Орле вспыхнул крупный торговый центр: видео. магазины, Орловская область, пожары, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Орле вспыхнул крупный торговый центр: видео

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В Орле вспыхнул крупный торговый центр: видео

В Орле вспыхнул крупный торговый центр: видео

В Орле вспыхнул крупный торговый центр: видео

    Пожарные борются с огнем, охватившим один из крупных торговых центров в Орле.

    В тушении пожара, вспыхнувшего в торговом центре «Атолл» около 19:00, задействованы все пожарные части города, сообщили РИА Новости в региональном центре МЧС РФ.

    По данным спасателей, торговый центр расположен в здании бывшего завода. По предварительной информации, пожар начался на крыше, однако позже огонь перекинулся в торговые помещения на третьем этаже. На данный момент площадь возгорания составляет порядка 200 квадратных метров.

    Из горящего здания эвакуированы около 150 человек, на месте пожара дежурят бригады скорой помощи. О пострадавших пока не сообщается.

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