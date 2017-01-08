В Орле вспыхнул крупный торговый центр: видео

Пожарные борются с огнем, охватившим один из крупных торговых центров в Орле.РИА Новости в региональном центре МЧС РФ.
По данным спасателей, торговый центр расположен в здании бывшего завода. По предварительной информации, пожар начался на крыше, однако позже огонь перекинулся в торговые помещения на третьем этаже. На данный момент площадь возгорания составляет порядка 200 квадратных метров.
Из горящего здания эвакуированы около 150 человек, на месте пожара дежурят бригады скорой помощи. О пострадавших пока не сообщается.
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