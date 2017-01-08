Участники митинга в Грозном сожгли транспаранты ИГ и портреты аль-Багдади

Многотысячная акция протеста против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) прошла на центральной площади Грозного.ТАСС, что митинг был инициирован родителями, чьи дети завербованы радикалами ИГ. Тысячи людей собрались на площади перед мечетью «Сердце Чечни». В своих выступлениях собравшиеся выражали возмущение действиями террористической организации и ее главаря Абу Бакра аль-Багдади. Участники митинга призвали молодежь Чечни не поддаваться пропаганде экстремистов и чаще прислушиваться к своим родным и близким.
Митинг продолжался несколько часов и завершился сжиганием транспарантов с символикой ИГ и портретов аль-Багдади.
Группировка «Исламское государство» была создана в октябре 2006 года в результате слияния нескольких радикальных формирований. Сейчас она контролирует значительную часть территории Ирака и Сирии. С 2014 года по позициям группировки наносит удары международная коалиция во главе с США, с 2015-го — Воздушно-космические силы России.
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