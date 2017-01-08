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  • 08.01, 21:12

В Чехии бездомные умирают от аномальных морозов

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В Чехии бездомные умирают от аномальных морозов

В Чехии бездомные умирают от аномальных морозов

Как минимум четверо бездомных погибли от обморожения в Чехии. Их тела были обнаружены в Праге и в городе Карвина в Северной Моравии.

Все погибшие не имели определенного места жительства, однако могли найти приют общежитиях, организованных муниципальными властями и гуманитарными организациями на период холодов. В связи с установившимися в Чехии морозами местные власти и активисты благотворительных организаций стараются оказать помощь всем лишенным крова гражданам. Для этого для них открывают временные общежития, где можно провести ночь, устраивают пункты обогрева, раздают горячие еду и напитки.

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни температура в Чехии будет оставаться стабильно холодной, столбик термометра опустится ниже минус 20 градусов.

Подобная ситуация сложилась и в других странах Европы. Ранее сообщалось о восьми погибших от обморожения в Италии, жертвами холодов также стали жители Болгарии и Польши. А в ФРГ обморожения различной степени тяжести получили 19 мигрантов, оставшихся в салоне автомобиля, после того водитель не смог завести мотор.

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