#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Посредник
Посредник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.01, 19:41

Лыжник Устюгов стал победителем Tour de Ski

2 комментария

Лыжник Устюгов стал победителем Tour de Ski

Лыжник Устюгов стал победителем Tour de Ski

Российский лыжник Сергей стал победителем многодневной гонки Tour de Ski, выиграв сегодня гонку преследования в итальянском Валь-ди-Фьемме.

В воскресном пасьюте на 9 километров Устюгов показал результат 30 минут 27, 7 секунды и занял первое место в общем зачете.

Вторым в гонке преследования и в общем зачете стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, финишировавший со временем 31 минута 30,6 секунды. Третьим пришел швейцарец Дарио Колонья — 31 минута 46,8 секунды.

Напомним, что накануне Устюгов занял второе место в масс-старте на дистанции 15 километров, а в пятницу выиграл гонку на 10 километров свободным стилем.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru