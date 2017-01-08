Лыжник Устюгов стал победителем Tour de Ski

Российский лыжник Сергей стал победителем многодневной гонки Tour de Ski, выиграв сегодня гонку преследования в итальянском
Валь-ди-Фьемме.
|
1121
Вторым в гонке преследования и в общем зачете стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, финишировавший со временем 31 минута 30,6 секунды. Третьим пришел швейцарец Дарио Колонья — 31 минута 46,8 секунды.
Напомним, что накануне Устюгов занял второе место в масс-старте на дистанции 15 километров, а в пятницу выиграл гонку на 10 километров свободным стилем.
Комментарии