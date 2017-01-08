#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Ментовские войны
Прямой эфир доступен только по ТВ до 19:00
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.01, 18:10

Теракт в Иерусалиме: россиян среди погибших и раненых нет

1 комментарий
  • Фото Reuters © 2017, Noam Moskovich
Теракт в Иерусалиме: россиян среди погибших и раненых нет

Теракт в Иерусалиме: россиян среди погибших и раненых нет

Теракт в Иерусалиме: россиян среди погибших и раненых нет
  • Фото Reuters © 2017, Noam Moskovich

    • Граждан России среди погибших и пострадавших в результате сегодняшнего теракта в Иерусалиме нет.

    Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Израиле Евгений Пискунов, передает ТАСС.

    Ранее сегодня в иерусалимском квартале Армон ха-Нацив неизвестный мужчина за рулем грузовика врезался в группу военных, выходивших из автобуса. По последним данным, погибли четыре человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Полицейские нейтрализовали водителя, открыв огонь по лобовому стеклу грузовика.

    Власти охарактеризовали случившееся как теракт. По предварительным данным, за рулем находился палестинец, житель восточной части Иерусалима.

    Похожие нападения, когда террорист на грузовике таранил толпу, ранее происходили в Ницце и Берлине.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru