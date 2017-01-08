Теракт в Иерусалиме: россиян среди погибших и раненых нет

Граждан России среди погибших и пострадавших в результате сегодняшнего теракта в Иерусалиме нет.ТАСС.
Ранее сегодня в иерусалимском квартале Армон ха-Нацив неизвестный мужчина за рулем грузовика врезался в группу военных, выходивших из автобуса. По последним данным, погибли четыре человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Полицейские нейтрализовали водителя, открыв огонь по лобовому стеклу грузовика.
Похожие нападения, когда террорист на грузовике таранил толпу, ранее происходили в Ницце и Берлине.
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