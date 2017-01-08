Бывший банкир поборется за президентское кресло во Франции

Еще одним кандидатом, вступившим в борьбу за пост президента Франции, стал бывший банкир и основатель движения «Любить Францию» Оливье Режи.
Как сообщает радиостанция France Info, до 2003 года Оливье Режи работал в банке, а после стал «простым муниципальным советником» в департаменте Валь-д’Уаз. Во Франции Режи известен как основатель движения «Любить Францию», призывающего бороться с фатализмом, популизмом и экстремизмом. В своей программе Режи заявляет о намерении создать правительство национального единства, которое будет противостоять партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен.
Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая 2017 года. Согласно соцопросам, предпочтения французов разделились между Франсуа Фийоном и Марин Ле Пен.
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