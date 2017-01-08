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  • 08.01, 18:10

Пункты обогрева открыли в Красногорске для 12 тысяч жителей, оставшихся без отопления

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Пункты обогрева открыли в Красногорске для 12 тысяч жителей, оставшихся без отопления

Пункты обогрева открыли в Красногорске для 12 тысяч жителей, оставшихся без отопления

Жителей более 80 многоквартирных домов, оставшихся этим утром без отопления в 25-градусный мороз, разместят в гимназии и двух школах города.

Глава Красногорского района Михаил Сапунов в своем аккаунте в Instagram опубликовал фотографии пунктов обогрева и добавил, что на входе действует паспортный контроль.

Михаил Сапунов: «Развернуты пункты обогрева и временного размещения для населения в гимназии N2, школах N4 и N11 города Красногорска (на входе паспортный контроль)».

Сапунов отмечает, что в теплотрасса все еще не разморожена, в аварийной котельной ведутся ремонтно-восстановительные работы.

В Красногорске продолжает действовать режим ЧС после аварии на котельной, оставившей без тепла в 25-градусный мороз около 80 многоквартирных домов.

Накануне на подмосковной котельной также произошел сбой работы, функционировать перестали два котла из трех. В результате в 30-градусный мороз батареи остыли в десятках многоквартирных домов.

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