Пункты обогрева открыли в Красногорске для 12 тысяч жителей, оставшихся без отопления

Жителей более 80 многоквартирных домов, оставшихся этим утром без отопления в
Instagram опубликовал фотографии пунктов обогрева и добавил, что на входе действует паспортный контроль.
25-градусный мороз, разместят в гимназии и двух школах города.
Михаил Сапунов: «Развернуты пункты обогрева и временного размещения для населения в гимназии N2, школах N4 и N11 города Красногорска (на входе паспортный контроль)».
Сапунов отмечает, что в теплотрасса все еще не разморожена, в аварийной котельной ведутся ремонтно-восстановительные работы.
В Красногорске продолжает действовать режим ЧС после аварии на котельной, оставившей без тепла в 25-градусный мороз около 80 многоквартирных домов.
Накануне на подмосковной котельной также произошел сбой работы, функционировать перестали два котла из трех. В результате в 30-градусный мороз батареи остыли в десятках многоквартирных домов.
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