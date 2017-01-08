IBSF сняла временную дисквалификацию с российских скелетонистов

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) допустила до соревнований российских спортсменов Третьякова, Никитину, Потылицыну и Орлову.ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков, все четыре спортсмена выступят на чемпионате Европы.
Ранее IBSF сообщила о временном отстранении от соревнований четырех российских спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. В их число вошли чемпион Олимпиады 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовая призерка Игр Елена Никитина, а также скелетонистки Ольга Потылицына и Мария Орлова. В Федерации бобслея России заявили, что не согласны с отстранением российских атлетов и выразили уверенность в их невиновности.
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