В Сети появилось видео с места теракта в Иерусалиме

В Интернете появилось видео с места теракта в Иерусалиме, где неизвестный на грузовике врезался в толпу пешеходов.
Теракт произошел неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив в Иерусалиме. Водитель грузовика врезался в израильских военных, которые в этот момент выходили из автобуса. По последним данным, жертвами атаки стали четыре человека, еще 15 получили ранения.
Полицейским пришлось открыть огонь по террористу. Сообщается, что он «нейтрализован». Отметим, что похожие нападения, когда террорист на грузовике таранил толпу, ранее происходили в Европе — в Ницце и Берлине.
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