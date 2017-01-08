В Москве зафиксировано загрязнение воздуха сероводородом

Превышение уровня сероводорода в воздухе зафиксировано в столице в третий раз, начиная с 4 января.
При этом, как сообщает «Интерфакс», в пресс-службе столичного главка МЧС заявили, что предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены. Московская прокуратура, в свою очередь, уже начала проверку в связи с обращениями граждан по поводу неприятного запаха в некоторых районах города.
Ранее было зафиксировано многократное превышение нормы содержания сероводорода в районах Марьино и Капотня.
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