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  • 08.01, 18:10

В Москве зафиксировано загрязнение воздуха сероводородом

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В Москве зафиксировано загрязнение воздуха сероводородом

В Москве зафиксировано загрязнение воздуха сероводородом

Превышение уровня сероводорода в воздухе зафиксировано в столице в третий раз, начиная с 4 января.

Превышение нормы концентрации сероводорода в воздухе было зафиксировано станциями автоматического контроля в районах Орехово-Борисово Южное и Капотня. Там норма содержания сероводорода в воздухе была превышена в 5,13 и 3,51 раза.

При этом, как сообщает «Интерфакс», в пресс-службе столичного главка МЧС заявили, что предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены. Московская прокуратура, в свою очередь, уже начала проверку в связи с обращениями граждан по поводу неприятного запаха в некоторых районах города.

Ранее было зафиксировано многократное превышение нормы содержания сероводорода в районах Марьино и Капотня.

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