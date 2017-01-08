Второй за день взрыв прогремел в Багдаде, погибли 10 человек

Жертвами второго за день теракта в Багдаде стали десять человек. Взрыв прогремел на рынке в восточной части города.Sky News Arabia, целью нового теракта стал рынок в шиитском районе Баладият. В свою очередь иракский телеканал Al Sumaria сообщил, что на этот раз взрыв устроил смертник при помощи пояса со взрывчаткой. Отвественность за произошедшее пока никто на себя не взял.
рядом с овощным рынком в шиитском районе Джамила на востоке Багдада. Неизвестный подорвал заминированный автомобиль, в результате погибли 13 человек, около 50 получили ранения. Ответсвенность за взрыв взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
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