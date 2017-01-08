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  • 08.01, 16:39

Второй за день взрыв прогремел в Багдаде, погибли 10 человек

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Второй за день взрыв прогремел в Багдаде, погибли 10 человек

Второй за день взрыв прогремел в Багдаде, погибли 10 человек

Второй за день взрыв прогремел в Багдаде, погибли 10 человек
  • Фото: @iraqi_day /twitter.com

    • Жертвами второго за день теракта в Багдаде стали десять человек. Взрыв прогремел на рынке в восточной части города.

    По информации телеканала Sky News Arabia, целью нового теракта стал рынок в шиитском районе Баладият. В свою очередь иракский телеканал Al Sumaria сообщил, что на этот раз взрыв устроил смертник при помощи пояса со взрывчаткой. Отвественность за произошедшее пока никто на себя не взял.

    Ранее сегодня теракт произошел рядом с овощным рынком в шиитском районе Джамила на востоке Багдада. Неизвестный подорвал заминированный автомобиль, в результате погибли 13 человек, около 50 получили ранения. Ответсвенность за взрыв взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

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