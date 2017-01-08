В Красногорске после аварии на котельной введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в подмосковном Красногорске, где после аварии на котельной без тепла в
на своей странице в Instagram глава Красногорского района Михаил Сапунов.
25-градусный мороз остались около 12 тысяч жителей.
Михаил Сапунов: «В результате аварии на котельной КМЗ (Красногорский завод им. Зверева) остановлена работа всех котлов. Введен режим чрезвычайной ситуации. Проводится ремонт сгоревших насосов. Наполняется система водой, после этого будут запускаться котлы».
Это уже второй за сутки сбой в работы красногорской котельной. Первый произошел накануне вечером, когда работать перестали два котла из трех. В итоге 84 многоквартирных дома получали недостаточно тепла.
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