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  • 08.01, 16:39

Скончался известный журналист Вадим Речкалов

1 комментарий
  • Фото: Дмитрий Копылов / ТАСС
Скончался известный журналист Вадим Речкалов

Скончался известный журналист Вадим Речкалов

Скончался известный журналист Вадим Речкалов
  • Фото: Дмитрий Копылов / ТАСС

    • На 53-м году жизни умер журналист Вадим Речкалов — один из российских авторов, работавших в зонах конфликтов на Кавказе в 1990–2000-х годах.

    О смерти журналиста сообщает «Коммерсантъ». Вадим Речкалов работал в «Общей газете», «Известиях» и «Московском комсомольце». Он был одним из наиболее квалифицированных российских специалистов по горячим точкам, работал в Чечне в период наиболее тяжелых боев на территории этой республики.

    В 2004 году журналист стал лауреатом премии имени Артема Боровика за серию публикаций о терроризме и террористах. В 2008 году Вадим Речкалов был награжден грамотой за освещение военных действий в Южной Осетии.

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