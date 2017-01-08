Скончался известный журналист Вадим Речкалов

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Коммерсантъ». Вадим Речкалов работал в «Общей газете», «Известиях» и «Московском комсомольце». Он был одним из наиболее квалифицированных российских специалистов по горячим точкам, работал в Чечне в период наиболее тяжелых боев на территории этой республики.
53-м году жизни умер журналист Вадим Речкалов — один из российских авторов, работавших в зонах конфликтов на Кавказе в годах. 1990–2000-х
В 2004 году журналист стал лауреатом премии имени Артема Боровика за серию публикаций о терроризме и террористах. В 2008 году Вадим Речкалов был награжден грамотой за освещение военных действий в Южной Осетии.
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