Крым начал получать газ из Кубани

Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках
РИА Новости.
пуско-наладочных работ, сообщили в Госдуме.
Михаил Шеремет, член комитета по энергетике Госдумы: «Газ в системе есть. Проводятся пусконаладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, „Стройгазмонтаж“ закончит пусконаладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы».
дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Полноценные поставки газа должны были начаться после устранения компанией-строителем ряд предписаний со стороны Ростехнадзора.
Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Длина подводной части составляет 16 километров.
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