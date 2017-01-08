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  • 08.01, 16:39

Крым начал получать газ из Кубани

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Крым начал получать газ из Кубани

Крым начал получать газ из Кубани

Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пуско-наладочных работ, сообщили в Госдуме.

Член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет сообщил, что газ в системе уже есть и его достаточно, чтобы «в полном объеме обеспечить потребление нашего полуострова», сообщает РИА Новости.

Михаил Шеремет, член комитета по энергетике Госдумы: «Газ в системе есть. Проводятся пусконаладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, „Стройгазмонтаж“ закончит пусконаладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы».

В конце декабря президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Полноценные поставки газа должны были начаться после устранения компанией-строителем ряд предписаний со стороны Ростехнадзора.

Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Длина подводной части составляет 16 километров.

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