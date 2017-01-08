Общественники призвали не выгонять на мороз греющихся в магазинах и кафе людей

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Дмитрий Галочкин попросил граждан быть внимательнее к людям, которые зашли погреться в кафе или магазины, и не выгонять их на улицу.
Кроме этого, Галочкин напомнил, что во время прогулок в морозную погоду следует соблюдать элементарные правила безопасности. В частности одеваться в несколько слоев одежды, потому что воздух между ними будет удерживать тепло, а также держаться вблизи оживленных мест или стараться не отходить очень далеко от дома.
Общественник добавил, что на морозе не стоит злоупотреблять спиртными напитками, «потому что согревание с помощью алкоголя, может привести к тяжелым последствиям, так как он дает лишь иллюзию тепла и нарушает адекватное восприятие действительности».
переживает аномальные холода. Минувшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25–29 градусов, а в городе Клин зафиксировали минус 36,2 градуса. Средняя суточная температура оказалась на 15–18 градусов ниже климатической нормы.
Днем в воскресенье, 8 января, в Москве ожидается до 27–25 градусов мороза.
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