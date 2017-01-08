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  • 08.01, 15:08

Общественники призвали не выгонять на мороз греющихся в магазинах и кафе людей

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Общественники призвали не выгонять на мороз греющихся в магазинах и кафе людей

Общественники призвали не выгонять на мороз греющихся в магазинах и кафе людей

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Дмитрий Галочкин попросил граждан быть внимательнее к людям, которые зашли погреться в кафе или магазины, и не выгонять их на улицу.

Дмитрий Галочкин: «Во время сильных морозов призываю всех быть бдительными и осторожными… Будьте внимательнее к другим гражданам, в случае если увидите человека, который, например, греется в подъезде дома, магазине или кафе — не спешите выгонять его на улицу, удостоверьтесь, что он не получил обморожение или вызовите специальные службы, если ему необходима помощь».

Кроме этого, Галочкин напомнил, что во время прогулок в морозную погоду следует соблюдать элементарные правила безопасности. В частности одеваться в несколько слоев одежды, потому что воздух между ними будет удерживать тепло, а также держаться вблизи оживленных мест или стараться не отходить очень далеко от дома.

Общественник добавил, что на морозе не стоит злоупотреблять спиртными напитками, «потому что согревание с помощью алкоголя, может привести к тяжелым последствиям, так как он дает лишь иллюзию тепла и нарушает адекватное восприятие действительности».

В последние дни столичный регион переживает аномальные холода. Минувшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25–29 градусов, а в городе Клин зафиксировали минус 36,2 градуса. Средняя суточная температура оказалась на 15–18 градусов ниже климатической нормы.

Днем в воскресенье, 8 января, в Москве ожидается до 27–25 градусов мороза.


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